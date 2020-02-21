Британия ужесточит правила получения виз для граждан ЕC

При этом граждане Евросоюза не будут иметь преимуществ при получении виз, передает Bloomberg.

Им придется участвовать в новой миграционной системе королевства наравне с гражданами других стран. В частности, чтобы получить разрешение на работу в Великобритании, необходимо набрать определенное количество баллов: соискатель должен хорошо говорить по-английски и иметь официальное предложение о работе с зарплатой не менее 25,6 тысячи фунтов стерлингов в год, пишет lenta.ru.

Эти меры — часть плана премьер-министра страны Бориса Джонсона по прекращению зависимости от «дешевой низкоквалифицированной рабочей силы». Он пообещал прекратить неконтролируемый поток людей, приезжающих в Британию из ЕС.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января. Brexit произошел в соответствии с подписанным ранее обеими сторонами соглашением. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.