Британия ужесточит правила получения виз для граждан ЕC

Пятница, 21 Февраль 2020 Мир Мир

Британия ужесточит правила получения виз для граждан ЕC

Великобритания решила резко ужесточить миграционные правила.

При этом граждане Евросоюза не будут иметь преимуществ при получении виз, передает Bloomberg.

Им придется участвовать в новой миграционной системе королевства наравне с гражданами других стран. В частности, чтобы получить разрешение на работу в Великобритании, необходимо набрать определенное количество баллов: соискатель должен хорошо говорить по-английски и иметь официальное предложение о работе с зарплатой не менее 25,6 тысячи фунтов стерлингов в год, пишет lenta.ru.

Эти меры — часть плана премьер-министра страны Бориса Джонсона по прекращению зависимости от «дешевой низкоквалифицированной рабочей силы». Он пообещал прекратить неконтролируемый поток людей, приезжающих в Британию из ЕС.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января. Brexit произошел в соответствии с подписанным ранее обеими сторонами соглашением. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)