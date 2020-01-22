Британия выпустила монеты в честь группы Queen

Об этом сообщила пресс-служба монетного двора в Twitter.

В видеоролике в Twitter монету показывает гитарист группы Брайан Мэй, который назвал эту презентацию очень неожиданным моментом.

"У нас тут королевская монета номиналом в пять фунтов стерлингов, выпущенная КМД по установленным правилам. На одной стороне у нас изображение королевы [Елизаветы II], а на другой - Queen. Такого раньше не было", - сказал Мэй.

Монета стала первой в серии "Легенды музыки" и доступна в различных исполнениях, цена на которые варьируется от 17 долл. до 2623 долл., пишет euromag.ru.

Queen была основана в 1971 году и стала одной из наиболее популярных рок-групп за всю историю этого направления музыки.