Британия выпустила монеты в честь группы Queen

Среда, 22 Январь 2020 Мир Мир

Британия выпустила монеты в честь группы Queen

Британский Королевский монетный двор (КМД) выпустил памятную монету в честь группы Queen.

Об этом сообщила пресс-служба монетного двора в Twitter.

В видеоролике в Twitter монету показывает гитарист группы Брайан Мэй, который назвал эту презентацию очень неожиданным моментом.

"У нас тут королевская монета номиналом в пять фунтов стерлингов, выпущенная КМД по установленным правилам. На одной стороне у нас изображение королевы [Елизаветы II], а на другой - Queen. Такого раньше не было", - сказал Мэй.

Монета стала первой в серии "Легенды музыки" и доступна в различных исполнениях, цена на которые варьируется от 17 долл. до 2623 долл., пишет euromag.ru.

Queen была основана в 1971 году и стала одной из наиболее популярных рок-групп за всю историю этого направления музыки.

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