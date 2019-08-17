Британия выпустит монеты в честь Brexit

Они будут посвящены Brexit.

О планах выпуска семигранных 50-пенсовых монет с символикой Brexit еще осенью 2018 года объявлял предшественник Джавида Филип Хаммонд, который является убежденным противником выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем.

Однако тогда речь шла лишь о коллекционной партии: предполагалось выпустить лишь 10 тыс. таких монет (обычная в Великобритании партия для памятных и юбилейных монет) с расчетом на то, что коллекционеры смогут заказать их в день Brexit по цене £10 за каждую и получить их через восемь недель.

При столь незначительной партии и 20-кратной разнице между номиналом и ценой заказа на их приобретение речь не могла вестись о вводе этих монет в обращение.

Планы же нынешнего канцлера казначейства касаются выпуска их уже в промышленном масштабе, чем Минфин, по мнению газеты, стремится публично продемонстрировать полную приверженность идее Brexit при своей новой администрации, сообщает ТАСС.

На реверсе монет, дизайн которых был обнародован еще при Хаммонде, значился лозунг: "Мир, процветание и дружба со всеми странами", а также ранее запланированная дата выхода Великобритании из ЕС - 29 марта 2019 года.

Лозунг сохранится, а вот дата Brexit, в связи с ее неоднократным переносом, скорее всего, теперь будет изменена уже на 31 октября. По информации издания, Джавид рассчитывает, что часть многомиллионной партии этих монет появится в обращении уже собственно к этой дате, однако этот вопрос пока прорабатывается правительством.