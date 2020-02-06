Британка изобрела биопластик из рыбьей чешуи

Четверг, 06 Февраль 2020 Мир Мир

Британка изобрела биопластик из рыбьей чешуи

Британская студентка Университета Сассекса Люси Хьюз изобрела материал, похожий на пластик, из рыбьей чешуи и кожи.

Из него можно будет делать упаковку, одноразовые пакеты и посуду. Об этом сообщает Metro.

Название изобретения – MarinaTex. Он разлагается в течение месяца после использования и для его производства нужно мало энергии. Биопластик будут делать из органических рыбных отходов и красных водорослей.

На вид и ощупь биопластик похож на обычный, пишет euromag.ru.

Сейчас проект находится в процессе разработки. Основная проблема – переработка. Несмотря на достоинства нового материала, ученые, которые работают над биопластиком, пока не знают, как полностью его переработать.

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