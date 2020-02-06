Британка изобрела биопластик из рыбьей чешуи

Из него можно будет делать упаковку, одноразовые пакеты и посуду. Об этом сообщает Metro.

Название изобретения – MarinaTex. Он разлагается в течение месяца после использования и для его производства нужно мало энергии. Биопластик будут делать из органических рыбных отходов и красных водорослей.

На вид и ощупь биопластик похож на обычный, пишет euromag.ru.

Сейчас проект находится в процессе разработки. Основная проблема – переработка. Несмотря на достоинства нового материала, ученые, которые работают над биопластиком, пока не знают, как полностью его переработать.