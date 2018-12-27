Британка нашла в саду тюленя

Дом женщины находится в шести с половиной километрах от побережья, и такая встреча была крайне неожиданной.

Хозяйка дома вызвала спасателей, которые определили, что тюленю всего три недели. Они предположили, что животное оказалось так далеко от моря, попав в дренажную систему, пишет euromag.ru.

"Малыш мог погибнуть от голода, если бы не нашедшая его женщина. Он оказался очень активным и злым. Нам было сложно его поймать", — рассказала сотрудница Королевского общества защиты животных.

Тюлененка осмотрел ветеринар в Центре дикой природы Норфолка, а потом его отпустили в море.