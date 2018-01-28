Британка обескуражила скорую вопросами о яйцах

Аудиозапись разговора опубликовала Служба скорой помощи Восточного Мидленда (EMAS), ее приводит The Telegraph.

Оператор сразу же начала спрашивать звонившую, дышит ли пациент. Женщине пришлось ответить, что она в порядке, но ей просто нужен совет. Как оказалось, у нее треснуло одно из яиц в холодильнике. «Я переложила яйца на крышку упаковки (...), и она оставалась открытой целую ночь. Можно ли хранить коробку с яйцами в холодильнике открытой?» - поинтересовалась британка.

«Это служба скорой помощи, мы не можем давать вам советы о яйцах», - указала оператор. Она добавила, что по этому вопросу точно не стоит звонить в 999 (этот номер используется в Великобритании для вызова аварийно-спасательных служб.

В EMAS отметили, что это далеко не единственный подобный звонок. К примеру, скорую просили о помощи люди, сломавшие ноготь на ноге, желающие заказать такси до дома или не хотевшие ждать 30 минут перед приемом к врачу. Обращались туда и с обычной зубной болью, и с просьбой сделать завтрак.

За месяц EMAS принимает около 60 тысяч звонков, и лишь малая часть из них признается неуместной. Служба призвала граждан не набирать экстренный номер, если ситуация, в которой они оказались, на самом деле не чрезвычайная.