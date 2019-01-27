Британка потратила более тысячи часов на превращение себя в куклу

Как сообщает издание Daily Mail, в общей сложности девушка потратила 1,5 тысячи часов на создание образа.

19-летняя Криста Магика (Krista Magica) из английского графства Кент всегда интересовалась японской модой и нарядами героев аниме. В возрасте 17 лет девушка впервые покрасила волосы в розовый цвет и осталась довольна результатом. Затем она стала скупать «кукольные» платья пастельных тонов в викторианском стиле, наносить «кукольный» макияж и дополнять внешний вид аксессуарами.

«Нанесение кукольного макияжа оказалось для меня испытанием, — рассказывает Магика. — Однако с годами я научилась воссоздавать иллюзию больших глаз, как у кукол, используя линзы и накладные ресницы». Она также призналась, что в моменты тревоги и депрессии нанесение макияжа помогает ей успокоиться.

Нестандартные образы помогли любительнице аниме стать более раскрепощенной. Девушка уверена, что именно наряд куклы помог ей привлечь внимание 21-летнего Гарри Валентина (Harry Valentine) в ночном клубе. После встречи парень написал ей в Facebook и признался, что в тот вечер она привлекла его внимание.

Хобби Магики оказалось не из дешевых. Девушка потратила за два года восемь тысяч фунтов стерлингов (688 тысяч рублей) на наряды, украшения и косметику. Она также запустила личный бренд с вещами ручной работы Planet Magica («Планета Магики»), чтобы спонсировать свое увлечение.