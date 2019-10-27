Британка приревновала парня из-за этикетки на матраце

Джои решила, что это – бывшая девушка ее парня, и он хранит фото в память о ней. Она написала возлюбленному длинное письмо, в котором предлагала не торопить события и разобраться в ситуации, пишет euromag.ru.

Ответ пришел незамедлительно: оказалось, что фото – часть этикетки на матраце. Джои опубликовала историю в своем «Твиттере».

«Если у вас плохой день, вспомните, что я бросила своего парня, решив, что нашла фото бывшей у него под подушкой, а это оказалась чертова этикетка от матраца», – написала она.