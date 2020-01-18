Британка притворялась мальчиком, чтобы насиловать девочек

21-летня Джемма Уоттс притворялась в социальных сетях 16-летним Джейком Уатоном, чтобы с ними познакомиться.

Она использовала свои собственные фотографии, при этом прятала длинные волосы под бейсбольной кепкой, носила широкие штаны и капюшон.

"Джейк" публиковал в социальных сетях видео о том, как он катается на скейтборде и скутере. Когда девочки-подростки ставили "лайки" под видео и фото, "Джейк" завязывал с ними разговор и засыпал комплиментами.

В переписке "Джейк" активно использовал подростковый сленг и присылал полуобнаженные фото, а затем убеждал девушек встретиться, сообщает BBC News.

В суде Джемма Уоттс признала вину в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера по отношению к четырем жертвам от 13 до 16 лет. Все жертвы были уверены, что у них отношения с мальчиком-подростком, для многих это был первый опыт отношений. Они лишь от полиции узнали о том, что Джейк на самом деле Джемма, пишет euromag.ru.

Скотленд Ярд полагает, что жертв может быть намного больше 20-50 человек.

Джемма Уоттс настолько успешно притворялась юношей, что даже встречалась с родителями жертв в роли Джейка. Ей также почти удалось обвести вокруг пальца Британскую транспортную полицию.

В октябре 2018 года родители девочки-подростка заявили в полицию о пропаже дочери, и сотрудники полиции нашли девушку в поезде с "Джейком". Офицеры собирались отвезти "Джейка" домой в Лондон к маме и только потом поняли, что имеют дело с молодой женщиной - Джеммой Уоттс.

По словам сотрудницы полиции Филиппы Кенрайт, расследовавшей это дело, жертвы были абсолютно уверены, что состоят в отношениях с юношей. По словам Филиппы Кенрайт, действия Джеммы Уоттс привели к тяжелым и необратимым последствиям для ее жертв. Две потерпевшие пытались покончить с собой.

В суде зачитали заявление, написанное 14-летней жертвой, в котором девушка рассказала, что ее сердце разбито. "Мой мир остановился, я не могла дышать, я так сильно любила его," - утверждает она.

Прокурор Барнаби Шоу рассказал в суде, что одна из жертв думала, что трогает гениталии Джейка, но, похоже, "это были туго связанные носки".

Зачитывая приговор, судья Сьюзан Эванс сказала, что Уоттс входила в доверие к девочкам для удовлетворения своих желаний. "Как вы прекрасно понимали, они были очень молоды и наивны, - обратилась она к подсудимой, - поэтому вы смогли обмануть их".

В Британии нет закона, согласно которому обман аннулирует согласие на секс.