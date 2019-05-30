Британка убила мужа, не пускавшего ее в бар

В ходе ссоры она нанесла ему два ножевых ранения в грудь. Об этом сообщает РИА Новости.

На суде женщина призналась, что ее муж был зол и открывался пустить ее в бар, а также бил по рукам и ногам.

Ранее одна из газет вручила Карин премию «Мама года» за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы. Женщине удалось собрать 500 тысяч фунтов, однако медики не смогли спасти жизнь ребенка.