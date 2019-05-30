Британка убила мужа, не пускавшего ее в бар

Четверг, 30 Май 2019 Мир Мир

Британка убила мужа, не пускавшего ее в бар

Карин Атай, жительница британского города Гейтсхэд, была признана виновной в убийстве супруга.

В ходе ссоры она нанесла ему два ножевых ранения в грудь. Об этом сообщает РИА Новости.

На суде женщина призналась, что ее муж был зол и открывался пустить ее в бар, а также бил по рукам и ногам.

Ранее одна из газет вручила Карин премию «Мама года» за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы. Женщине удалось собрать 500 тысяч фунтов, однако медики не смогли спасти жизнь ребенка.

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