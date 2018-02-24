Британка возмутилась парковкой скорой помощи и попала за решетку

Суббота, 24 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британка возмутилась парковкой скорой помощи и попала за решетку

Жительницу британского города Танстолл арестовали за то, что она потребовала перепарковать приехавшую на вызов машину скорой помощи.

Женщина, проживающая в доме, возле которого остановился автомобиль, прилепила на стекло записку. «Если эта машина приехала не по вызову жильцов 14-го дома, значит у вас нет права тут стоять. Мне вообще по барабану, даже если на всей улице не найдется места. А сейчас отгоните свой фургон от моего дома», - говорилось в послании. Власти сочли его оскорбительным и угрожающим.

Как передает издание, главный фельдшер службы скорой помощи региона Уэст-Мидлендс пожаловалась, что бригаду также оскорбили устно. По ее словам, машина при этом не загораживала подъезд к дому и стояла на парковочном месте.

Офицер местной полиции Джон Оуэн (John Owen) написал в своем Twitter, что 26-летнюю подозреваемую (ее имя не уточняется) арестовали за нарушение общественного порядка. Какое именно наказание ей грозит, пока неизвестно.

Оуэн также отметил, что те, кто спасает жизни людей, должны чувствовать себя в безопасности на службе. «Я уверен, что так думает 99,99 процентов населения», -добавил он.

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