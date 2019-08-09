Британке в самолете досталось место без спинки

"EasyJet обошел RyanAir (в экономии – ИФ), предоставив кресла без спинок. Речь о рейсе 2021 из Лутона в Женеву. Как такое вообще могли допустить?", — написал Мэтью Харрис в Twitter.

За четыре часа фотография собрала 7 тыс. лайков и 5 тыс. репостов, а также почти 700 комментариев – в том числе, от авиакомпании EasyJet, которая попросила Харриса удалить публикацию и "разобраться с ситуацией в личных сообщениях", пишет euromag.ru.

Харрис фото не удалил, но добавил комментарий о том, что пассажирку из поврежденного кресла перед взлетом пересадили на нормальное место. "Не уверен, что это произошло бы, если бы самолет был полон. И в целом не уверен, насколько безопасным был этот самолет", — написал он.