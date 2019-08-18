Британская пара стала миллионерами благодаря коту

Мужчина из города Мэнсфилда английского графства Ноттингемшир вернулся с работы домой и вспомнил, что забыл купить корм для своего шестилетнего кота по кличке Шорткейк. Он поехал на местную автозаправку и приобрел там билет мгновенной лотереи.

Когда мужчина узнал, что стал обладателем главного приза в размере 1,2 млн долларов, он так обрадовался, что второй раз забыл про еду для питомца, но коту повезло: в честь такого события дома его угостили ветчиной, сообщает euromag.ru.

11 августа были названы 11 преимуществ жизни с кошками, а в начале июля в Сети появилась запись схватки кота и кобры.