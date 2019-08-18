Британская пара стала миллионерами благодаря коту

Воскресенье, 18 Август 2019 Мир Мир

Британская пара стала миллионерами благодаря коту

Супруги из английского города Мэнсфилда графства Ноттингемшир стали миллионерами после того, как забыли купить корм для своего кота.

Мужчина из города Мэнсфилда английского графства Ноттингемшир вернулся с работы домой и вспомнил, что забыл купить корм для своего шестилетнего кота по кличке Шорткейк. Он поехал на местную автозаправку и приобрел там билет мгновенной лотереи.

Когда мужчина узнал, что стал обладателем главного приза в размере 1,2 млн долларов, он так обрадовался, что второй раз забыл про еду для питомца, но коту повезло: в честь такого события дома его угостили ветчиной, сообщает euromag.ru.

11 августа были названы 11 преимуществ жизни с кошками, а в начале июля в Сети появилась запись схватки кота и кобры.

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