Британская пенсионерка нашла кольцо Уильяма Шекспира
В Британии обнаружили старинное кольцо, которое могло принадлежать Уильяму Шекспиру.
Кольцо нашла Сью Килверт, 66-летняя пенсионерка, которая увлекается поиском кладов и иногда осматривает местные поля при помощи металлодетектора.
Оно попалось ей в руки, когда она исследовала местность рядом с Шекспир-холлом в Роуингтоне.
Известно, что в свое время это здание принадлежало семье Шекспира. Согласно местной легенде, именно там была написана пьеса «Как вам это понравится» (1599 год), сообщает euromag.ru.