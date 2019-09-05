Британская пенсионерка нашла кольцо Уильяма Шекспира

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Мир Мир

Британская пенсионерка нашла кольцо Уильяма Шекспира

В Британии обнаружили старинное кольцо, которое могло принадлежать Уильяму Шекспиру.

Кольцо нашла Сью Килверт, 66-летняя пенсионерка, которая увлекается поиском кладов и иногда осматривает местные поля при помощи металлодетектора.

Оно попалось ей в руки, когда она исследовала местность рядом с Шекспир-холлом в Роуингтоне.

Известно, что в свое время это здание принадлежало семье Шекспира. Согласно местной легенде, именно там была написана пьеса «Как вам это понравится» (1599 год), сообщает euromag.ru.

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