Британская принцесса рассекретила тайную часть дворца

Суббота, 11 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британская принцесса рассекретила тайную часть дворца

Внучка королевы Великобритании принцесса Евгения случайно показала публике тайный коридор в Букингемском дворце.

9 июня, когда праздновался официальный день рождения королевы, принцесса опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию отца, принца Эндрю, в парадной форме полковника гренадерской гвардии.

Позже Евгения призналась, что публикация этого снимка доставила ей много проблем: оказалось, что коридор с бюстами, картинами и красной ковровой дорожкой недоступен для посетителей дворца. Тем не менее принцесса не стала удалять снимок.

Жизнь членов королевской семьи Великобритании регулируется рядом строгих правил. Например, правнук королевы принц Джордж появляется на публике только в шортах в любое время года, поскольку таково требование этикета к мальчикам из королевской семьи младше семи лет.

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