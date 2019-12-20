Британские ученые рассказали о вреде ночного режима смартфона

Пятница, 20 Декабрь 2019 Мир Мир

Британские ученые рассказали о вреде ночного режима смартфона

Ученые из Манчестерского университета выяснили, что ночной режим на смартфонах, негативно влияет на циркадные ритмы организма.

Научная группа провела эксперимент с лабораторными мышами, который показал, что теплые цвета ночного режима напоминают дневной свет и вводят организм в заблуждение. Такое излучение плохо влияет на сон и приносит больше вреда, чем пользы.

В то же время прохладные цвета голубого спектра, характерные для обычного режима гаджетов, более привычны для организма. По мнению ученых, в этом случае на сон не оказывается слишком негативного воздействия, сообщает РИА Новости.

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