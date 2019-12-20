Британские ученые рассказали о вреде ночного режима смартфона

Научная группа провела эксперимент с лабораторными мышами, который показал, что теплые цвета ночного режима напоминают дневной свет и вводят организм в заблуждение. Такое излучение плохо влияет на сон и приносит больше вреда, чем пользы.

В то же время прохладные цвета голубого спектра, характерные для обычного режима гаджетов, более привычны для организма. По мнению ученых, в этом случае на сон не оказывается слишком негативного воздействия, сообщает РИА Новости.