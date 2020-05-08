Британский эпидемиолог покинул правительственный совет экспертов

По данным газеты The Daily Telegraph, к Фергюсону дважды приезжала любовница из другой части Лондона.

Именно Фергюсон со своими коллегами из Имперского колледжа Лондона создал модель распространения коронавирусной инфекции в развитых странах, на которую ориентировались правительства Великобритании и США, принимая решения о введении карантина.

Как пояснили в британском правительстве, люди, находящиеся в близких отношениях, но при этом не живущие под одной крышей, не должны посещать друг друга, сообщает ТАСС.