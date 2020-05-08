Британский эпидемиолог покинул правительственный совет экспертов

Пятница, 08 Май 2020 Мир Мир

Британский эпидемиолог покинул правительственный совет экспертов

Эпидемиолог Нил Фергюсон покинул экспертный совет при правительстве Великобритании после того, как нарушил режим карантина.

По данным газеты The Daily Telegraph, к Фергюсону дважды приезжала любовница из другой части Лондона.

Именно Фергюсон со своими коллегами из Имперского колледжа Лондона создал модель распространения коронавирусной инфекции в развитых странах, на которую ориентировались правительства Великобритании и США, принимая решения о введении карантина.

Как пояснили в британском правительстве, люди, находящиеся в близких отношениях, но при этом не живущие под одной крышей, не должны посещать друг друга, сообщает ТАСС.

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