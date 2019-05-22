Британский медработник получил наследство в 50 млн фунтов

Он смог доказать, что является тайным сыном умершего лорда Чарльза Роджерса.

Отмечается, что мужчина давно подозревал, что он сын аристократа, но смог доказать это тестом ДНК только в августе прошлого года после смерти 62-летнего лорда, страдавшего от наркотической зависимости.

«Я не забуду, кем я был. У меня случались трудные времена, когда я переживал о неоплаченных счетах. Теперь, когда мне больше не нужно работать, я хочу учредить благотворительную организацию и помогать людям», — сказал Джордан.

По его словам, ему всегда говорили, что Роджерс его отец, и в 18 лет он пришел в его дом и попросил сделать тест ДНК, но тот направил его к юристам.

В последующие годы молодой человек писал лорду письма, но ни на одно из них не пришел ответ, пишет euromag.ru.

В 2018 году он отправил отцу очередное послание, прикрепив результаты теста ДНК, и получил ответ от юриста, который занимался делами Роджерса после смерти. Тогда и начался процесс установления родства между рабочим и аристократом, в результате которого он унаследовал большое состояние.

В ноябре 2018 года стало известно, что экс-король Бельгии Альберт II перед своим отречением предлагал внебрачной дочери Дельфине Боэль признать ее, но только после своей смерти.

Отмечалось, что мать Дельфины Боэль баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, у которой был роман с королем, долгое время скрывала от дочери, кто ее отец, а когда это выяснилось, муж баронессы исключил Дельфину из числа наследников.