Британский телеведущий посоветовал не лечить людей с ожирением

«Вы толстые, потому что слишком много едите», — написал он в колонке для журнала Radio Times.

По его словам, полные люди «слабые», а их смерть позволит сохранить деньги национальной службы здравоохранения.

Бюерк добавил, что совершенно необязательно делать долголетие главной целью в жизни. Преждевременную смерть людей с лишним весом можно считать их «самоотверженной жертвой» в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселенностью и климатическими изменениями, сообщает РИА Новости.