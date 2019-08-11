Британский телеведущий посоветовал не лечить людей с ожирением

Воскресенье, 11 Август 2019 Мир Мир

Британский телеведущий посоветовал не лечить людей с ожирением

Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что лечить людей с лишним весом не нужно, так как они просто слишком много едят.

«Вы толстые, потому что слишком много едите», — написал он в колонке для журнала Radio Times.

По его словам, полные люди «слабые», а их смерть позволит сохранить деньги национальной службы здравоохранения.

Бюерк добавил, что совершенно необязательно делать долголетие главной целью в жизни. Преждевременную смерть людей с лишним весом можно считать их «самоотверженной жертвой» в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселенностью и климатическими изменениями, сообщает РИА Новости.

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