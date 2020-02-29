Британским футболистам запретят играть головой

Согласно принятому решению, детей до 11 лет больше не будут учить игре головой. Введены также новые ограничения для юных футболистов всех возрастных групп до 18 лет.

Не так давно ученые из университета Глазго установили, что вероятность смерти от заболеваний мозга у бывших футболистов в три с половиной раза превышает среднестатистические показатели, пишет euromag.ru.

"Новые правила стали развитием ранее существовавших, и они помогут тренерам и преподавателям существенно сократить вред от ненужных ударов головой во время тренировок", - говорит глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.

По его словам, исследования показали, что в ходе официальных матчей дети довольно редко играют головой, поэтому распространять запрет на матчи необходимости нет. В его докладе отмечаются различные риски: пятикратное повышение шансов на болезнь Альцгеймера, четырехкратный рост вероятности болезни моторных нейронов, а также двукратное увеличение шансов на болезнь Паркинсона у бывших профессиональных футболистов.

Исследование ученых университета Глазго проводилось по заказу Футбольной ассоциации Англии и Ассоциации профессиональных футболистов, его возглавил невропатолог Уилли Стюарт.

Новые правила игры головой:

1. Правила касаются всех возрастных групп - от самых маленьких и до 18 лет

2. Запрещается игра головой во время тренировок в начальной школе (с 4 до 11 лет)

3. Постепенное ослабление запрета в возрасте от 12 до 16 лет

Ограничения на размеры футбольных мячей для каждой возрастной группы

4. Правила игры головой в ходе матчей не меняются, учитывая небольшое число таких ударов у детей

По словам главы Футбольной ассоциации Шотландии Иана Максвелла, изменения в правилах продиктованы заботой о здоровье юных футболистов.

"Наш комитет рассмотрел и одобрил новые рекомендации, - сообщил глава Футбольной ассоциации Северной Ирландии Патрик Нельсон. - Мы пришли к выводу, что это шаг в правильном направлении, и они пойдут на пользу и самому футболу, и юным футболистам".