Британским подросткам запретят лайкать посты в соцсетях

Новый закон, призванный ограничить время, которое дети проводят в соцсетях, вступит в силу уже в этом году. Нарушителям будет грозить штраф, пишет euromag.ru.

Крупные IT-компании, работающие на территории Британии, должны будут следовать 16 положениям нового закона. Помимо запрета на лайки, закон коснется персональных данных британских детей и подростков. Сбор и хранение данных компаниям придется ограничить.