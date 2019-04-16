Британским подросткам запретят лайкать посты в соцсетях

Вторник, 16 Апрель 2019 Мир Мир

Британским подросткам запретят лайкать посты в соцсетях

Британцы, не достигшие 18 лет, не смогут лайкать публикации в Facebook и Instagram.

Новый закон, призванный ограничить время, которое дети проводят в соцсетях, вступит в силу уже в этом году. Нарушителям будет грозить штраф, пишет euromag.ru.

Крупные IT-компании, работающие на территории Британии, должны будут следовать 16 положениям нового закона. Помимо запрета на лайки, закон коснется персональных данных британских детей и подростков. Сбор и хранение данных компаниям придется ограничить.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья