Британским школьникам запретили дорогую одежду

Под запрет, который вступит в силу после рождественских каникул, попали несколько конкретных брендов, у которых верхняя одежда стоит 400 – 1000 фунтов (например, это Moncler и Canada Goose).

Администрация школы пошла на такую меру, чтобы у подростков было меньше поводов для буллинга. Ученики школы носят форму, но верхняя одежда остается показателем «статусности», поэтому одетые скромно ученики порой становятся объектом насмешек, сообщает euromag.ru.

Несмотря на то, что в Евросоюзе становится меньше бедных, в подростковых коллективах часто вспыхивают конфликты из-за материального положения детей.