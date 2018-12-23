Британским школьникам запретили дорогую одежду

Воскресенье, 23 Декабрь 2018 Мир Мир

Британским школьникам запретили дорогую одежду

Bудчepчcкaя средняя шкoлa в Keнте (Великобритания) ввела запрет на дорогие куртки.

Под запрет, который вступит в силу после рождественских каникул, попали несколько конкретных брендов, у которых верхняя одежда стоит 400 – 1000 фунтов (например, это Moncler и Canada Goose).

Администрация школы пошла на такую меру, чтобы у подростков было меньше поводов для буллинга. Ученики школы носят форму, но верхняя одежда остается показателем «статусности», поэтому одетые скромно ученики порой становятся объектом насмешек, сообщает euromag.ru.

Несмотря на то, что в Евросоюзе становится меньше бедных, в подростковых коллективах часто вспыхивают конфликты из-за материального положения детей.

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