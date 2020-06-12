Британское агентство Quacquarelli Symonds обнародовало очередной выпуск ежегодного рейтинга мировых университетов

В ежегодном рейтинге мировых университетов QS вузы оцениваются по шести индикаторам:

1. Академическая репутация - 40%

2. Репутация среди работодателей – 10%

3. Соотношение студентов и научно-преподавательского состава университета – 20%

4. Доля иностранцев в научно-преподавательском составе– 5%

5. Доля иностранцев в общем числе студентов – 5%

6. Число цитирований научных публикаций университета на одного сотрудника – 20%

В рейтинге представлены 1002 ведущих университетов мира из 80 стран. По числу университетов лидируют США – 151 университет, Великобритания – как и год назад, 84 вуза, Германия – 45, Япония - снова 41 вуз. Россия занимает в этом списке 10-е место – 28 университетов.

Рейтинговый список уже девятый год подряд возглавляет Массачусетский технологический институт. За ним следуют Стэнфордский и Гарвардский университеты. В группу топ-10 вошли пять университетов США, четыре университета Великобритании и один - Швейцарии. В целом состав десятки лидеров остался без изменений, хотя, начиная с четвертой строки, произошли некоторые перестановки в позициях университетов.

Список российских вузов возглавили МГУ им. М.В.Ломоносова (74-я позиция), СПбГУ (225-я позиция), НГУ (228-я позиция). 17 российских вузов улучшили свои прошлогодние позиции. Впервые или после перерыва в рейтинг вошли Алтайский государственный университет (группа 571-580), СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (группа 701-750), ПГНИУ и РАНХиГС (оба университета в группе 801-1000).