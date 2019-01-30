Британского депутата отправили в тюрьму

Среда, 30 Январь 2019 Мир Мир

Британского депутата отправили в тюрьму

Депутат Палаты общин Фиона Онасанья стала первым за почти 30 лет действующим британским парламентарием, приговоренным к тюремному заключению.

В июле 2017 года автомобиль депутата попал в поле зрения полицейских видеокамер, когда двигался со скоростью в 66 км/ч в зоне, где запрещается ехать быстрее 50 км/ч.

Онасанья не признала себя виновной, утверждая, что хотя автомобиль и в самом деле принадлежал ей, но в этот момент за рулем находился другой человек.

Она была исключена из Лейбористской партии после того, как суд признал ее виновной в попытке препятствовать осуществлению правосудия, сообщает euromag.ru.

Она была приговорена к трем месяцам заключения после того, как сторона обвинения представила доказательства, что Онасанья не только сама находилась за рулем, но еще и обменивалась текстовыми сообщениями в момент превышения скорости.

В нынешнем столетии это первый случай когда действующий депутат британского парламента получает тюремный срок. Последний раз это произошло в 1991 году, когда депутат Терри Филдс получил 60 дней тюрьмы за неуплату избирательного налога.

Сама Фиона Онасанья заявляет, что намерена обжаловать приговор. Представители как Лейбористской, так и Консервативной партии призывают ее сложить депутатский мандат, однако сама она заявляет, что в подобном случае останется без средств к существованию.

Фиона Онасанья была избрана в парламент от партии лейбористов в июне 2017 года, победив на выборах своего соперника-консерватора Стюарта Джексона, который представлял этот округ в Палате общин на протяжении 12 лет.

Она была арестована за превышение скорости всего шесть недель спустя после избрания. По ее словам, этот период был для нее чрезвычайно загруженным и суматошным, так как помимо новой работы в парламенте у нее был диагностирован рассеянный склероз.

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