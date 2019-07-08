British Airways оштрафовали на 229,3 млн долларов

Понедельник, 08 Июль 2019 Мир Мир

British Airways оштрафовали на 229,3 млн долларов

British Airways оштрафовали на 229,3 млн долларов за утечку данных.

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) оштрафовало авиакомпанию British Airways на 229,3 млн долларов за утечку данных сотен тысяч клиентов, сообщает ТАСС.

В сентябре стало известно, что в результате хакерской атаки данные карт сотен тысяч пассажиров оказались доступны злоумышленникам.

Жертвами могли оказаться все, кто бронировал билеты с 21 августа по 5 сентября 2018 года.

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