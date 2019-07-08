British Airways оштрафовали на 229,3 млн долларов

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) оштрафовало авиакомпанию British Airways на 229,3 млн долларов за утечку данных сотен тысяч клиентов, сообщает ТАСС.

В сентябре стало известно, что в результате хакерской атаки данные карт сотен тысяч пассажиров оказались доступны злоумышленникам.

Жертвами могли оказаться все, кто бронировал билеты с 21 августа по 5 сентября 2018 года.