Брошенного младенца спасли из канализации

Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Крики ребенка услышала соседка. Проверить ее сигнал отправили четырех полицейских. Они нашли в канализации младенца, завернутого в пластиковые пакеты.

Ребенок испачкался в нечистотах, но в остальном не пострадал. Девочку доставили в больницу и отмыли. Остается неясным ни ее точный возраст, ни то, сколько времени она провела в канализации.

Полиция приступила к розыску родителей, которые бросили ребенка. Их подозревают в покушении на убийство.