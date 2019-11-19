Брошенный хозяевами пес стал спасателем жизней

Вторник, 19 Ноябрь 2019 Мир Мир

Брошенный хозяевами пес стал спасателем жизней

В Австралии пес по кличке Медведь (Bear) спасает пострадавших при пожаре коал.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Помесь бордер-колли и кули направили в выгоревшие районы штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд. На этой неделе он прочесывал населенный пункт Куройба, графство Нуса. Собаку обучили находить коал по запаху и предупреждать группу спасателей. Поскольку псу приходится работать в суровых условиях, его лапы защищены специальными ботинками.

14 ноября Международный фонд защиты животных опубликовал в официальной Facebook-группе фотографии Медведя в выгоревшем лесу. «Собака с представителями организации Detection Dogs for Conservation присоединилась к спасательной группе Квинсленда. На востоке Австралии бушуют массовые пожары. Они разрушают среду обитания коал, а также уносят сотни жизней не только коал, но и других животных», — подписали они снимки.

Сотрудники фонда подчеркнули, что Медведь выполняет крайне важную функцию — определяет местонахождение выживших коал. «В этом районе он пока никого не нашел, но мы надеемся, что нам удастся найти коал на другом участке», — добавили они.

По данным издания, прошлые хозяева отказались от Медведя, поскольку он страдает обсессивно-компульсивным расстройством и не любит играть. Его приютили представители Университета Саншайн-Коста и обучили искать коал. «Сейчас спасение коал — наша приоритетная задача», — заключила сотрудница Международного фонда защиты животных Джози Шаррад (Josey Sharrad).

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