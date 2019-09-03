Burberry начнет переписываться с покупателями в мессенджере

Burberry добавили в свое приложение функцию чата.

Услугой R Message можно будет воспользоваться только по приглашению от другого пользователя. С помощью нее сотрудники магазинов смогут общаться с клиентами напрямую, назначать личные встречи в бутиках, заказывать определенные модели, а также совершать продажи в дистанционном режиме: платформа оснащена единой платежной системой, созданной в партнерстве с Apple Pay, пишет euromag.ru.

Представители брендов и так часто используют для общения с постоянными клиентами мессенджеры вроде WhatsApp, WeChat и корейского KakaoTalk — с запуском R Message Burberry лишь делают этот процесс более удобным и централизованным.