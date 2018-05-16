Бузкоин Ольги Бузовой оказался никому не нужен

Среда, 16 Май 2018 Мир Мир

Бузкоин Ольги Бузовой оказался никому не нужен

Месяц назад телеведущая и певица Ольга Бузова запустила Pre-ICO своего блокчейн-проекта Buzar, в рамках которого можно будет расплачиваться криптовалютой BuzCoin.

Хотя платформа и анонсировалась чрезвычайно громко, промежуточный итог печальный. Buzar собрал менее 0,1% от заявленной суммы в 210 миллионов долларов.

Проект Buzar, по замыслу команды Ольги Бузовой, - многофункциональная платформа. Пользователи смогут совершать покупки, общаться, искать работу и производить финансовые операции. Все это будет доступно через криптовалюту BuzCoin. Монеты можно будет пересылать друзьям, обменивать на обычные деньги и другие криптовалюты.

Pre-ICO проекта продлится до 18 мая, а ICO - с 18 июня по 16 сентября. «Самая популярная личность в Рунете» (так Ольгу Бузову называют на сайте BuzCoin) рассчитывает собрать 210 миллионов долларов.

Проблема в том, что сейчас Бузовой удалось получить менее 0,1% от желаемой суммы - 193 тысячи долларов.

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