Бык рогом пронзил шею наездника

Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе шоу Carrieton Rodeo в 200 километрах от Порт-Огаста на юге Австралии шею 25-летнего мужчины пронзил рогом разъяренный бык. Животное не пострадало. Наездника доставили в больницу, угрозы его жизни нет.

Британское общество защиты животных заявило, что температура в 42 градуса по Цельсию, при которой проходило шоу, недопустима для таких мероприятий. Зоозащитница Ребекка Эйерс (Rebekah Eyers) отметила: «В такую жару животные страдают от теплового стресса, но трудно определить, сколько из них пострадало и в какой степени».

Carrieton Rodeo — одно из крупнейших мероприятий такого рода, в котором участвуют лучшие наездники со всей Австралии. На шоу съезжается до трех тысяч туристов со всей страны, внося весомый вклад в экономику Порт-Огаста.