Бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту умерла в 37 лет

Пятница, 04 Январь 2019 Мир Мир

Бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту умерла в 37 лет

Голландская конькобежка Паулина ван Детеком скончалась в 37 лет. 

Ван Детеком умерла 2 января. Причиной смерти бывшей спортсменки стало онкологическое заболевание, которое удалось диагностировать только летом 2018 года. С 2012 года ван Детеком не участвовала в соревнованиях.

Ван Детеком выступала в конькобежном спорте с 1998 года. В 2008 году голландской спортсменке удалось выиграть чемпионат мира сразу в двух дисциплинах. Она оказалась первой в командной гонке и победила в классическом многоборье. В том же году Детеком завоевала серебро на чемпионате Европы. Голландка всего раз приняла участие в Олимпийских играх. На соревнованиях в итальянском Турине в 2006 году она финишировала 13-й в гонке на 1500 метров.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья