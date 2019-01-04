Бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту умерла в 37 лет

Ван Детеком умерла 2 января. Причиной смерти бывшей спортсменки стало онкологическое заболевание, которое удалось диагностировать только летом 2018 года. С 2012 года ван Детеком не участвовала в соревнованиях.

Ван Детеком выступала в конькобежном спорте с 1998 года. В 2008 году голландской спортсменке удалось выиграть чемпионат мира сразу в двух дисциплинах. Она оказалась первой в командной гонке и победила в классическом многоборье. В том же году Детеком завоевала серебро на чемпионате Европы. Голландка всего раз приняла участие в Олимпийских играх. На соревнованиях в итальянском Турине в 2006 году она финишировала 13-й в гонке на 1500 метров.