Бывшая стриптизерша получила наследство от одного из клиентов

Воскресенье, 29 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Бывшая стриптизерша получила наследство от одного из клиентов

Бывшая стриптизерша Вероника Бэкхем получила наследство от одного из своего клиентов - умершего сотрудника канала HBO.

Бэкхем познакомилась с Мики Лиу, директором по информационным технологиям HBO, в июле 2014 года. Он пришел в стрип-клуб в Атлантик-Сити, где работала девушка, и вскоре, по ее словам, они подружились и начали регулярно общаться. Лиу страдал от диабета, ожирения и хронического алкоголизма и скончался от болезней у себя дома. В завещании он указал ее бенефициаром его пенсионных счетов и страхового полиса, за которые она должна была получить 223 тысячи долларов.

Сестра погибшего Мэй подала на Бэкхем в суд, заявив, что не верит в «дружбу на века» между ней и братом. Она отметила, что «профессиональная стриптизерша мастерски умеет манипулировать мужчинами». Мэй считает, что доказательством ее правоты является переписка брата с танцовщицей: после того как на нее было переписано завещание, Бэкхем перестала общаться с Лиу, ссылаясь на необходимость «заменить телефон».

Судья отметил, что не может удовлетворить иск, так как подать в суд на компенсацию может только наследник первой очереди, то есть бывшая девушка Лиу. Бэкхем, которая теперь работает стилистом, опровергла обвинения и добавила, что никогда не состояла в сексуальных отношениях с умершим. Мэй Лиу заявила, что потребует пересмотра решения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Повторный брак - без проблем

      Соцпартия предложила решение проблемы нового брака при наличии детей от предыдущего союза.

      Подробнее

    • «СЛОВО» № 726. Май 2018 г.

      Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 726. Май 2018 г.

      Подробнее

    • Испания: Fiesta del Cine

      До первого в 2018 году Праздника кино остались считанные дни.

      Подробнее

    • Испания: персональный номер Рафаэля Надаля

      У Рафаэля Надаля есть свой персональный номер в одном из отелей Монте-Карло.

      Подробнее

    • Посол Италии и глава «Газпрома» обсудили сотрудничество в энергетике

      Посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что на встрече с Алексеем Миллером обсуждалось сотрудничество «Газпрома» и ряда итальянских энергетических компаний.

      Подробнее

    • На севере Италии сошел с рельсов пассажирский поезд

      В Италии сошел с рельсов поезд, следовавший по маршруту Савона - Турин.

      Подробнее

    • Головной убор из 90-х вернулся в массовое производство

      Шляпа-панамка из 80-х и 90-х годов прошлого века снова стала трендом, который в своих последних коллекциях поддержали как люксовые бренды, так и производители одежды масс-маркет.

      Подробнее

    • Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали

      Школьник из Сиднея украл кредитную карточку родителей, обманом выманил свой паспорт у бабушки и один улетел на Бали.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!