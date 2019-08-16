Бывшая стюардесса раскрыла секрет правильного питания на борту

Об этом сообщает Daily Mail.

Перед полетом она рекомендовала хорошо выспаться, пить витамины и антиоксиданты, а также питательные соки, коктейли и салаты, содержащие белок. Диетолог рекомендовала включить в свой рацион квашеную капусту, свеклу, чеснок и имбирь. Не следует садиться в самолет голодным.

Во время полета следует пить напитки без сахара, есть сыр, вареные яйца и оливки. Ни в коем случае нельзя употреблять газированные напитки. Не следует употреблять больше соли и сахара, чем обычно. Как правило, в полете сильнее хочется сладкой и соленой пищи из-за влияния полета на восприятие пищи вкусовыми рецепторами.

Также Андерсон рекомендовала пить как можно больше воды, чтобы избежать обезвоживания. «Обезвоживание оказывает большое влияние на наше восприятие голода. Иногда нам кажется, что мы хотим есть, но в действительности мы хотим пить», — рассказала диетолог.

По прилете лучше всего съесть зеленые овощи, авокадо, миндаль и другие орехи, рис и индейку, а вот чипсов и полуфабрикатов лучше избегать.