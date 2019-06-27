Бывшего президента Киргизии лишили неприкосновенности

Об этом сообщают РИА Новости.

За лишение Атамбаева статуса экс-президента и, соответственно, неприкосновенности, проголосовали 103 из 110 народных избранников. Теперь против него может быть возбуждено уголовное дело.

Ранеев июне сообщалось, что обвинения против бывшего главы государства были выдвинуты по девяти пунктам. Среди них — выдача наградного оружия гражданам России, в том числе членам организованных преступных группировок, и незаконное приобретение земельного участка.

Кроме того, Атамбаева обвиняют в содействии незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытии доходов, коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконных поставках угля на данный объект. В случае признания экс-президента виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, он также подчеркнул, что не станет «играть унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях».

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Он выступил инициатором выдвижения на президентский пост нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

За последние полтора года по обвинению в коррупции в Киргизии арестованы два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных чиновников из команды Атамбаева.