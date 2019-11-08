Бывших сотрудников Twitter обвинили в слежке за пользователями

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Мир Мир

Бывших сотрудников Twitter обвинили в слежке за пользователями

Сотрудники министерства юстиции США обвинили двух бывших сотрудников Twitter и гражданина Саудовской Аравии в шпионаже за пользователями соцсети, которые критиковали власти королевства.

Как сообщает The Wall Street Journal, эта информация также передавалась саудовским чиновникам.

По данным издания, американские власти направили иски в суд в Сан-Франциско в отношении Ахмада Абуаммо (Ahmad Abouammo), Али Аль-Забараха (Ali Alzabarah) и Ахмеда Аль-Мутаири (Ahmed Almutairi). Их обвинили в незаконной работе агентами иностранных властей.

Абуаммо и Аль-Забарах являлись в прошлом сотрудниками Twitter. Первого арестовали в Сиэттле и обвинили в получении личных данных критиков властей Саудовской Аравии. Второй, по данным обвинения, с ноября 2014 года по мая 2015 года получал электронные адреса, даты рождения и другую информацию от людей, публиковавших посты с критикой саудовской королевской семьи.

В минюсте подтвердили, что эта информация могла быть использована для идентификации и определения местоположения критиков Эр-Рияда. Абуаммо и Аль-Забарах работали в Twitter с 2013 года и ушли из компании в 2015 году. Третий обвиняемый, Аль-Мутаири, по версии властей США, был связным между саудовскими властями и бывшими работниками соцсети. По их данным, он также награждал их за работу наличными, часами и другими ценными подарками.

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