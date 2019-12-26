Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Четверг, 26 Декабрь 2019 Мир Мир

Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы и отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет.

"Мы, самые близкие люди Ари Бена, с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня он покончил жизнь самоубийством. Мы просим уважать нашу частную жизнь в предстоящий период", - приводит телекомпания NRK заявление семьи писателя, которое озвучил менеджер Гейр Хоконсунд.

Свои соболезнования выразили король и королева Норвегии, пишет euromag.ru.

Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году и развелись спустя 14 лет. У пары три дочери.

Марта Луиза занимает четвертое место в очереди на норвежский престол после своего брата и двух его детей. Бен известен как автор нескольких романов, пьес и сборников коротких рассказов.

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