Бывший премьер-министр Японии умер в возрасте 101 года

Об этом сообщает NHK.

Он занимал должность премьера страны с 1982 по 1987 год.

Накасонэ окончил юридический факультет Токийского университета в 1941 году и сразу поступил на службу в Министерство внутренних дел. Во время войны добровольцем пошел во флот, служил на Тайване. В 1947 году был впервые избран в парламент от Демократической партии, а в 1959 Накасонэ впервые вошел в состав правительства в качестве начальника научно-технического управления. В дальнейшем занимал в кабинете министров посты начальника Управления национальной обороны, министра транспорта, начальника административного управления.

Ясухиро Накасонэ — нетрадиционный политик, выступавший под лозунгом «окончательного подведения итогов послевоенной политики». С его именем связано наступление неоконсервативной волны в Японии, проведение приватизации государственных компаний и административно-финансовой реформы, а также усилия по возрождению японского национализма.