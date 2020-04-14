Бывший президент Финляндии вылечился от коронавируса

Вторник, 14 Апрель 2020 Мир Мир

Бывший президент Финляндии вылечился от коронавируса

Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари вылечился от коронавируса.

У 82-летнего Ахтисаари и его 83-летней супруги выявили коронавирус в конце марта. Оба они теперь здоровы, их тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Мартти Ахтисаари занимал пост президента страны с 1994 по 2000 год. В 2008 году он был удостоен Нобелевской премии мира, сообщает «Интерфакс».

К началу пандемии Финляндия запаслась медицинскими масками, продовольствием, защитными костюмами и другими средствами борьбы с заболеванием, пишет euromag.ru.

По данным немецкого издания, Финляндия много лет копила запасы на случай катастрофы или войны, и сейчас этот подход окупился.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)