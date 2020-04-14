Бывший президент Финляндии вылечился от коронавируса

У 82-летнего Ахтисаари и его 83-летней супруги выявили коронавирус в конце марта. Оба они теперь здоровы, их тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Мартти Ахтисаари занимал пост президента страны с 1994 по 2000 год. В 2008 году он был удостоен Нобелевской премии мира, сообщает «Интерфакс».

К началу пандемии Финляндия запаслась медицинскими масками, продовольствием, защитными костюмами и другими средствами борьбы с заболеванием, пишет euromag.ru.

По данным немецкого издания, Финляндия много лет копила запасы на случай катастрофы или войны, и сейчас этот подход окупился.