Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован

Среда, 19 Июнь 2019 Мир Мир

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован

Мишель Платини во вторник был взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира 2022 года. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило факты подкупа, пишет euromag.ru.

Мишель Платини покинул пост президента УЕФА 14 сентября 2016 года и был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод на его счета в 2011 году двух миллионов швейцарских франков из средств ФИФА, сообщает Newsru.com.

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