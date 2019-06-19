Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира 2022 года. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило факты подкупа, пишет euromag.ru.

Мишель Платини покинул пост президента УЕФА 14 сентября 2016 года и был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод на его счета в 2011 году двух миллионов швейцарских франков из средств ФИФА, сообщает Newsru.com.