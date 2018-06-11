Цель сборной России на чемпионате мира

Понедельник, 11 Июнь 2018 Мир Мир

Цель сборной России на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цель команды на домашнем чемпионате мира.

«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был - сборная Германии, Бразилии - у всех цель одна, первая - выйти из группы, вторая - идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель - выйти из группы», - заявил Черчесов.

Тренер также оценил соперника российской команды. «Саудовская Аравия… надо отдать должное им, что они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию. <...> Определенный стиль у них есть… играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили», - отметил он.

При Черчесове в предыдущих семи встречах российская сборная не одержала ни одной победы. В последних двух поединках россияне смогли нанести лишь один удар в створ ворот соперника.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Помимо Саудовской Аравии, соперниками хозяев станут сборные Египта и Уругвая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: снижение цен на бензин продолжится?

      Хорошие новости для автомобилистов.

       

      Подробнее

    • Португалия: «Реал» пытается удержать Роналду

      Мадридский «Реал» предложил нападающему Криштиану Роналду улучшенный контракт, сообщает Cadena Cope.

      Подробнее

    • Испания: замок Хаэна начал принимать посетителей по ночам

      В июне начались ночные экскурсии по замку Святой Каталины в Хаэне.

      Подробнее

    • Испания: в мадридском метро обнаружили мозаику 1920-х годов

      На станции метро Sevilla в Мадриде во время проведения ремонтных работ была обнаружена реклама 1920-х годов, выложенная из керамической плитки.

      Подробнее

    • Итальянские власти закрыли порт для судна с 629 мигрантами

      Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини приказал закрыть итальянские порты для судна Aquarius с 629 мигрантами на борту.

      Подробнее

    • Италия: Везувий сотрясает множественное землетрясение

      Сейсмографы Везувианской обсерватории в полночь зарегистрировали целый рой подземных толчков.

      Подробнее

    • Цель сборной России на чемпионате мира

      Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цель команды на домашнем чемпионате мира.

      Подробнее

    • Неизбежность глобальной катастрофы

      Климатологи Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) пришли к выводу, что повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе