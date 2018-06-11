Цель сборной России на чемпионате мира

«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был - сборная Германии, Бразилии - у всех цель одна, первая - выйти из группы, вторая - идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель - выйти из группы», - заявил Черчесов.

Тренер также оценил соперника российской команды. «Саудовская Аравия… надо отдать должное им, что они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию. <...> Определенный стиль у них есть… играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили», - отметил он.

При Черчесове в предыдущих семи встречах российская сборная не одержала ни одной победы. В последних двух поединках россияне смогли нанести лишь один удар в створ ворот соперника.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Помимо Саудовской Аравии, соперниками хозяев станут сборные Египта и Уругвая.