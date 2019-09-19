Cелфи спасло ирландке жизнь

Четверг, 19 Сентябрь 2019 Мир Мир

Cелфи спасло ирландке жизнь

В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи.

Отец Стефани Фарнан обнаружил дочь без сознания, позже выяснилось, что у нее началось внутримозговое кровоизлияние, пишет euromag.ru.

Чтобы спасти девушку, медикам надо было узнать, как давно она упала в обморок: как уточняет издание, противосвертывающие препараты можно принимать только в определенный промежуток времени после приступа.

Необходимую информацию брат Фарнан выяснил благодаря обнаруженному в ее телефоне селфи, которое девушка сделала за 14 минут до прихода ее отца.

Врачи считают случившееся большой удачей.

"Мне повезло. <…> Я не помню, что делала какие-либо фотографии в то утро", — заявила Фарнан.

Девушка также рассказала, что чувствует себя нормально, ей предстоит операция.

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