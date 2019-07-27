Чайка в Британии похитила чихуахуа

Инцидент произошел в графстве Девон в Юго-Западной Англии. Чайку, которая спикировала на собаку по кличке Гизмо (Gizmo) и унесла его в своем клюве, видел молодой человек хозяйки, пишет euromag.ru.

"Мой партнер был в саду в то время, развешивал белье, как вдруг он увидел, что она (чайка) пикирует вниз. Она унесла Гизмо довольно далеко, поскольку мы не могли его больше разглядеть. Я не знаю, сбросила ли она его и где он сейчас", - заявила 24-летняя хозяйка трёх чихуахуа Бекка Хилл.

Коричнево-белую собаку все еще не нашли. Обеспокоенная девушка надеется, что при помощи социальных сетей и прессы она сможет разыскать пропавшего пса.