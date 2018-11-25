Chanel изменила свой классический флакон

Воскресенье, 25 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Chanel изменила свой классический флакон

Впервые в своей истории компания Chanel изменила внешний вид своего классического флакона, придуманного еще самой Габриэль Шанель.

К Рождеству 2018 года выпущена лимитированная серия туалетной воды Chanel N°5 L’Eau и парфюмерной воды Chanel N°5 в 10-миллилитровых флаконах из алого окрашенного стекла.

Также в некоторых магазинах компании в мире будут продаваться ароматы из ограниченного эксклюзивного выпуска: флаконы объемом 900 миллилитров из хрусталя французской мануфактуры Baccarat выпущены в количестве 55 штук, причем каждый из них пронумерован.

Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909-м, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel №5. Шанель сама придумала дизайн лаконичного прямоугольного флакона с восьмиугольной крышкой, очертания которой напоминают очертания одного из центров моды Парижа — Вандомской площади. Окончательная версия флакона была доработана модельером в 1924 году.

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