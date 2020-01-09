Charlie Hebdo "отметил" 5-летие теракта

С него началась волна терактов во Франции, в которых погибли более 250 человек. Памятный номер, который вышел в свет во вторник, 7 января 2020 года, высмеивает новую цензуру и «новых гуру форматированной мысли», которые указывают журналистам «Шарли», как работать, пишет euromag.ru.

«Вчера мы посылали к черту бога, армию, церковь, государство. Сегодня нужно учиться посылать все тиранические сообщества, эгоистичные меньшинства, блогеров и блогерш, которые бьют нам по пальцам, подобно школьным учителям», — написал в редакционной колонке главный редактор журнала Рисс.

«Сегодня политкорректность принуждает нас к гендерному правописанию, советует нам избегать обидных слов», — продолжает он. Но больше всего раздражают журналистов издания эти «новые цензоры», которые «считают себя королями мира со смартфонами в руках». «Огни ада из прошлого уступили место твитам с доносами дня сегодняшнего», — подводит итог главред издания.