Часы короля Египта продали по рекордной цене

Суббота, 31 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Часы короля Египта продали по рекордной цене

Часы марки Patek Philippe, принадлежавшие покойному королю Египта Фаруку, были проданы по рекордной цене на аукционе Christie's в Дубае.

Эксклюзивные часы были созданы специально для короля в 1944 году. По оценкам аукционного дома, стоимость часов составляла 800 тысяч долларов. С молотка они ушли за 912,5 тысяч долларов, имя покупателя не называется.

Золотой корпус часов на кожаном ремне украшен гравировкой с Королевской короной Египта, полумесяцем и звездой, символизирующими флаг Египта, и личным инициалом F короля Фарука. Всего фирмой Patek Philippe был выпущен 281 экземпляр этой модели.

Часы относятся к серии 1518 года, в образцах которой впервые были объединены вечный календарь и хронограф.

В ноябре 2015 года аукционный дом Christie's отозвал с торгов часы Patek Philippe, предположительно похищенные у последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I во время разграбления его резиденции после его низложения и смерти в 1975 году. С требованием о возврате имущества наследникам выступила эфиопская община штата Колорадо, насчитывающая около тридцати тысяч человек.

Внук императора - принц Эрмиасу Сахле Селассие - выразил свое недоумение тем, что «компания с такой серьезной репутацией, как Christie's, выставила на торги лот, не выяснив предварительно, является ли их клиент-продавец официальным собственником этого лота».

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