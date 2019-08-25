Чеченца судят за репост в Германии

Молодой беженец из Чечни получил в Германии штраф за репост журналистской статьи.

До сих пор немецкие власти не преследовали за подобные действия.

Суд баварского города Аугсбурга признал брата известного чеченского блогера и критика Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова, Мохмада виновным и приговорил к штрафу в 1350 евро за два поста в Facebook.

Один из них - репост статьи Deutsche Welle на русском языке о том, какими путями террористы из "Исламского государства" получают оружие, пишет euromag.ru.

Мохмад Абдурахманов прокомментировал репост замечанием к титульной фотографии, на которой изображены боевики с оружием: "Не знаю, кто, куда и что поставлял, но на фото изображены автоматы Калашникова".

Суд решил, что чеченец таким образом распространил в интернете запрещенную символику террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Второй эпизод касался двух коротких видеороликов, запечатлевших, как израильские солдаты травят собаками палестинского ребенка.

Facebook показывает ролик только после уведомления: "Данное видео может содержать сцену насилия по отношению к ребенку или подростку. Мы не удалили эти материалы с Facebook, поскольку они могут спасти этого ребенка".

Комментариев под этим постом Мохмад не оставил. Суд пришел к выводу, что по этому эпизоду чеченец виноват в распространении видео, унижающего человеческое достоинство.

Братья Тумсо и Мохмад Абдурахмановы бежали из Чечни после того как Тумсо, по его словам, подвергся давлению со стороны родственника Рамзана Кадырова, Ислама, который тогда занимал пост руководителя администрации главы Чечни. После побега сначала в Грузию, а затем - в Польшу конфликт Тумсо с чеченскими властями только усилился: помощник Кадырова, спикер парламента республики Магомед Даудов в сети "Инстаграм" пообещал Тумсо кровную месть.