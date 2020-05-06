Чехия возобновит международное ж/д и автобусное сообщение

Из-за коронавируса оно было приостановлено.

Чешские власти с 20 апреля осуществляют поэтапную отмену социальных ограничений, введенных в республике на фоне пандемии. С 24 апреля граждане страны могут выезжать за рубеж, но по возвращении обязаны пройти двухнедельный домашний карантин. Очередной этап смягчения действующих мер намечен на предстоящий понедельник, когда, в частности, возобновят работу крупные магазины, а также примут первых посетителей террасы ресторанов и кафе, сообщает ТАСС.