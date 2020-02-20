Черногория одобрила первую заявку на получение паспорта за инвестиции

Обладателем черногорского паспорта станет инвестор и его семья из Египта. Процесс принятия решения занял три месяца, сообщает компания Henley & Partners.

Сейчас правительством одобрены всего несколько проектов недвижимости, куда могут инвестировать участники программы. Ожидается, что в ближайшее время таких проектов станет существенно больше, что увеличит количество претендентов на гражданство, пишет euromag.ru.

Прием заявлений на участие в программе начался в октябре 2019 года. До конца 2021 года гражданство смогут получить только две тысячи инвесторов – не учитывая членов семьи.

Основное требование для участников программы – инвестиции в размере EUR 450 000 в одобренные правительством проекты в прибрежном регионе и Подгорице или EUR 250 000 в проекты в северном и центральном регионе. Дополнительно инвестору необходимо сделать благотворительный взнос в специально созданный государственный фонд в размере EUR 100 000, а также заплатить государственную пошлину.

Граждане Черногории могут посещать без визы 122 страны мира, включая страны Шенгенской зоны, Турцию, Россию, Украину, Израиль и ОАЭ.