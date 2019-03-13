Чернокожая модель публично отругала парикмахеров за отказ ее причесать

Среда, 13 Март 2019 Мир Мир

Чернокожая модель публично отругала парикмахеров за отказ ее причесать

Стилисты отказались делать укладку чернокожей модели Оливии Анакве из-за того, что не знали, как справиться с ее жесткими волосами.

О случившемся модель рассказала в Instagram.

Инцидент произошел на Неделе моды в Париже, где 21-летняя нигерийско-американская модель принимала участие в шоу люксового бренда Burberry.

«В каждой команде чернокожим моделям нужен только один единственный парикмахер, способный уложить африканские волосы. И не имеет значения, из какой страны эта команда. Сначала меня попросили освободить никем не занятый стул, а затем мне пришлось бегать и просить об укладке стилистов, которые нагло поворачивались ко мне спиной, — поведала 21-летняя модель. — Если меня просят показать на подиуме мои натуральные волосы, стилисты должны подготовить для меня образ точно так же, как для других».

По словам Анакве, никто из парикмахеров не сознавался в том, что не знает, как совладать с ее волосами. После неудачной попытки одного из них девушка безуспешно обращалась за помощью к коллегам, однако никто так и не смог сделать ей нужную укладку. В результате проблему решила маникюрша, которую пришлось отвлечь от ее работы.

«Меня проигнорировали, меня забыли, и я это чувствовала. К сожалению, я не единственная, кто оказался в такой ситуации. Черные модели с африканской текстурой волос постоянно сталкиваются с подобными несправедливыми и удручающими обстоятельствами», — пожаловалась модель и призвала модные бренды следить за тем, чтобы в их командах был хотя бы один специалист, умеющий обращаться с такими прическами.

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