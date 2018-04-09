«Черный понедельник»: санкции обвалили рубль

Российские фондовые рынки в понедельник рухнули более чем на 10%. Вслед за акциями «Русала» в минус ушли многие компании, напрямую не пострадавшие от новых ограничений. Валютный курс на бирже пробил 60 рублей за доллар. Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление рубля и предупреждают, что при реализации экстренных мер поддержки подсанкционным компаниям курс доллара может достичь 80 рублей, а российские рынки вернутся в состояние лихорадки конца 2014 года.

Национальную валюту от падения не спасла даже дорожающая нефть. Баррель марки Brent активно отыгрывает пятничное падение и по состоянию на 14:00 мск поднялся уже выше отметки 67,4 долл. Рубль при этом демонстрирует прямо противоположную динамику: согласно официальным курсам Центробанка на 10 апреля, евро к рублю вырос на 1,17 руб., до 71,88 руб. Курс доллара вырос на 73,82 коп., до 58,57 руб., следует из данных ЦБ.